Torino: la giunta approva messa in sicurezza ciclabili in San Salvario, fondi per 390 mila euro.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta comunale questa mattina ha approvato la messa in sicurezza dei percorsi pedonali e ciclabili nel quartiere San Salvario. L'opera costerà 390 mila euro, finanziati con il contributo del ministero dell'Ambiente, nell'ambito del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. Ad essere interessata dai lavori, sarà un'area ampia e centrale tra gli assi di corso Vittorio Emanuele II, via Nizza, corso Bramante e corso Massimo D'Azeglio. Verranno fatti interventi di pedonalizzazione e creazione di strade scolastiche, con chiusure, allargamento e adeguamento dei marciapiedi, rallentamenti veicolari e rialzi anche parziali della carreggiata, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, oltre al ripristino dello strato superficiale della pavimentazione stradale. (segue) (Rpi)