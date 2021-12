Piemonte: l'assessore alla Sanità, cure domiciliari in calo a causa del Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è un punto che rimane aperto - scrive il consigliere Magliano in una nota stampa -: stiamo agevolando le Adp come strumento fondamentale per garantire il più possibile ai pazienti piemontesi di essere seguiti a domicilio in fase preventiva e in fase di post-acuzie o, al contrario, ci stiamo basando su criteri meramente economici? Provare a risparmiare (poco) oggi evitando un'Adp significa spendere, a conti fatti, di più domani: un ragionamento totalmente miope. Chi fa l'Adp svolge, per una manciata di euro, un'attività che comporta dei rischi e che un numero di medici crescente preferisce evitare di portare avanti. 'Siamo rimasti pochi' è il commento di chi continua a effettuare questo servizio: siamo certi che questi medici considererebbero un valore, e non una seccatura, la possibilità di verificare con qualcun altro l'appropriatezza dell'attivazione di un'Adp", ha concluso Magliano. (Rpi)