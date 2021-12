Torino: il senato accademico del Politecnico delibera la sottoscrizione dell'accordo con Frontex

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senato accademico del Politecnico ha votato a larga maggioranza la tanto discussa delibera che sancisce la sottoscrizione dell'accordo tra l'Ateneo e Frontex. L'organo del Politecnico ha sottolineato però - si legge in una nota stampa dell'Ateneo - la "necessità di introdurre una clausola vincolante che specifichi l’impegno tanto del personale docente e di ricerca coinvolto quanto del committente ad agire in osservanza del rispetto dei diritti umani e fondamentali delle persone e dei principi dell’integrità della ricerca". Proprio la questione ha scatenato oggi le proteste di diverse associazioni studentesche, che si sono riunite attorno al Politecnico per chiedere di scindere il contratto con Frontex definito "un accordo criminale dove l'università pubblica si mette al servizio di un ente con scopi militari". (Rpi)