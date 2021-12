Torino: l'assessora alla Transizione Ecologica, su rifiuti 9 videocamere installate e 2 milioni di ricerche su app Junker

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Città attualmente sono installate 9 videocamere nelle aree critiche rispetto al conferimento dei rifiuti, a cui se ne aggiungono due mobili che si spostano ogni 7,15 giorni in vari punti del territorio. Lo ha affermato l'assessora alla Transizione Ecologica di. Torino Chiara Foglietta rispondendo ad un'interpellanza sul tema dei rifiuti in Consiglio comunale. "A questo aggiungo che il 28,22 per cento dei nuclei famigliari torinesi utilizza l'app Junker (oltre 80 mila persone), che è stata messa a disposizione da Amiat e dal Comune di Torino per aiutare i cittadini nella raccolta differenziata - ha continuato Foglietta -. Venendo al dettaglio delle ricerche, ne sono state fatte 2 milioni e tra queste ci sono stati 24 mila inserimenti di nuovi prodotti e 15 mila segnalazioni sul decoro urbano", ha concluso. (Rpi)