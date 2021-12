Sud: Ronghi (Cnal), Bonomi sbaglia, sviluppo del Mezzogiorno è priorità per far crescere l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo sviluppo del Mezzogiorno è la priorità per la crescita dell'Italia e la sua condizione di deficit non è paragonabile ad altre parti del Paese. Per questo la politica industriale, così come la spesa dei fondi del PNRR, deve puntare su di esso per dare slancio alla crescita dell'Italia". E' quanto ha affermato il Segretario Generale di Cnal, Salvatore Ronghi, nel replicare alla affermazioni del Presidente di Confindustria, Bonomi. "Il superamento del divario economico tra il Sud e il resto dell'Italia deve essere l'obiettivo sul quale concentrare la strategia di governo mettendo al centro dell'attenzione particolarmente la piccola e media impresa che, a differenza della grande impresa rappresentata da Confindustria, non gode di forme assistenziali né di particolari sostegni" – ha sottolineato Ronghi, che ha aggiunto: "le ingenti risorse del PNRR sono state ottenute dall'Italia proprio in ragione del forte ritardo infrastrutturale ed economico del Sud e, quindi, esso potrà essere una vera occasione per dare slancio economico e sociale all'Italia solo se raggiungerà l'obiettivo di realizzare le infrastrutture materiali ed immateriali di cui il Mezzogiorno ha bisogno e di allineare i diritti dei cittadini residenti in questa parte dell'Italia con quelli del restante territorio nazionale".(ren)