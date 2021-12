Torino: l'assessora all'Istruzione, criticità trasporto disabili affrontante con mezzi aggiuntivi e poi nuova programmazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo inserito dei mezzi aggiuntivi per migliorare la programmazione del servizio fino a Natale con l'aiuto della cooperativa taxi e dopo le festività ci sarà una nuova programmazione. Lo ha annunciato l'assessora all'Istruzione di Torino Carlotta Salerno rispondendo in Consiglio comunale ad un'interpellanza sui disservizi del trasporto disabili. "I disservizi sono stati causati da delle linee inadeguate impostate dal software - ha continuato Salerno - e dagli orari del nuovo anno scolastico". Il consigliere di Torino Bellissima Giuseppe Iannò, che ha presentato l'interpellanza, ha richiesto di discutere il tema in Commissione: "Il quadro è molto più complesso di quanto sentito in questa risposta. Ci vorrebbe un occhio di riguardo maggiore soprattutto calcolando il fatto che è partita una diffida dalle associazioni disabili soltanto pochi giorni fa", ha concluso. (Rpi)