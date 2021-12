Torino: l'assessora ai Trasporti, Tobike riparte dal 1 marzo 2022 con 1.100 biciclette e 120 stazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo mesi di attesa tra stalli non portati a termine e stazioni inagibili, finalmente la ripartenza del servizio Tobike -il bike sharing della Città - ha una data. Lo ha annunciato in Consiglio comunale l'assessora alla Mobilità di Torino Chiara Foglietta rispondendo a due interpellanze presentate dalle opposizioni: "Il piano di rilancio partirà dal 1 marzo 2022 con 1.100 biciclette e 120 nuove stazioni". Il brand rimane lo stesso, ma cambia il gestore del servizio. Non sarà più Comunicare ma Biciincittà, che ha già avuto esperienze in diversi comuni italiani. (segue) (Rpi)