Napoli: raffica di controlli su bus turistici e taxi

- Gli agenti motociclisti appartenenti al gruppo intervento territoriale della polizia locale di Napoli hanno sottoposto a controllo 43 autobus dei quali 8 sono stati sanzionati perché non autorizzati ad accedere in città per effettuare il trasbordo dei passeggeri come prescrive l'ordinanza dirigenziale dello scorso 29 novembre. Uno dei bus turistici sottoposti a controllo è stato sanzionato perché sprovvisto di assicurazione obbligatoria e non sottoposto a revisione periodica. Il bus è stato sottoposto a sequestro amministrativo e prelevato in sicurezza per essere depositato presso una rimessa sita in Maddaloni in provincia di Caserta. Gli agenti della polizia turistica di Chiaia hanno effettuato, inoltre, verifiche sui taxi e NCC nonché sulle attività recettive su tutto il territorio. (segue) (Ren)