Napoli: raffica di controlli su bus turistici e taxi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In zona aeroporto è stato fermato un veicolo privato con passeggeri a bordo i quali avevano corrisposto per il trasporto da Nocera Inferiore a Napoli una somma pari a 50,00 euro. Al conducente è stata irrogata una sanzione pari a 173,00 euro con conseguente fermo amministrativo del veicolo come previsto dal codice della strada. In piazza Trieste e Trento è stato verbalizzato un conducente taxi del Comune di Portici perché aveva prelevato passeggeri al di fuori del proprio comune di competenza. In questo caso il conducente verrà segnalato all'ufficio competente del comune che ha rilasciato la licenza taxi oltre alla sanzione canonica del codice della strada. (Ren)