Sardegna: omicidio a Quartu Sant'Elena, donna di 50 anni uccisa a coltellate in casa

19 luglio 2021

- Una donna di 50 anni di origini rumene, Mihaela Kleics, è stata trovata morta nella sua abitazione a Quartu Sant'Elena, in via della Musica, al civico 150. Secondo i primi accertamenti è stata uccisa nella camera da letto con numerose coltellate. La scoperta del cadavere è stata fatta intorno alle 13. Ad allertare i carabinieri della stazione di Quartu è stata la sorella della 50enne che da alcuni giorni tentava di mettersi in contatto con le senza successo. Sul posto, oltre ai militari, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco che hanno aperto la porta dell'abitazione e trovato il corpo di Mihaela Kleics. Sulla porta non è stato rinvenuto nessun segno di forzatura. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del Ris, il medico legale Roberto Demontis e il magistrato di turno, Nicoletta Mari. Ora i Carabinieri cercano il compagno della donna, un sardo, che viveva con lei. I vicini raccontano di litigi e discussioni fra i due. Sull'episodio si registra il commento del presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, che in una nota scrive: "Ancora una volta dobbiamo piangere una vittima innocente uccisa da una mano assassina. L'omicidio di Quartu rievoca le morti di Quartucciu e le violenze gravi di Sennori, Tortolì e Cagliari. Una spirale di orrore che non riesce ad attenuarsi. Oggi è un altro giorno triste per l'intera isola. La violenza di genere deve essere arginata ad ogni costo. Ogni femminicidio è una ulteriore sconfitta per la società intera". (Rsc)