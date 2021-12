Torino: bagarre sulla sicurezza, il sindaco Lo Russo "affrontare questione sociale", opposizione centrodestra "aumentare controlli e sanzioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul caso dei pusher che hanno assaltato la parrocchia della Pace di Barriera di Milano con delle bottigliate, si è scatenata la bagarre in Consiglio comunale. La discussione è partita dalle parole del sindaco di Torino Stefano Lo Russo, che ha risposto alla richiesta di comunicazione da parte delle opposizioni: "Occorre affrontare la questione sociale, non solo fermarsi ai controlli e ai presidi, collaborando tra le varie parti politiche. Domani con il Presidente del Piemonte Alberto Cirio parleremo proprio di questo, avviando un lavoro sulla rigenerazione urbana e la lotta al degrado e all'abbandono attraverso i fondi del Pnrr. E oltre alla rigenerazione c'è anche la rieducazione e riabilitazione dei detenuti. In questo senso, questa mattina sono stato al carcere Lorusso e Cutugno". (segue) (Rpi)