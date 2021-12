Piemonte: approvata proposta confronto mensile su monitoraggio dell'avanzamento del Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale oggi ha approvato all'unanimità l'istituzione di una riunione mensile tra i capigruppo per il monitoraggio dell'avanzamento del Pnrr. Questo il testo presentato dal primo firmatario Raffaele Gallo (Pd): "L'obiettivo è quello di svolgere un efficace confronto tra giunta e Consiglio; a rafforzare le cabine di regia in ogni provincia del Piemonte, sulla falsa riga di quella già esistente per la Città Metropolitana di Torino”.(Rpi)