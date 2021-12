Piemonte: approvate le variazioni del bilancio di previsione 2021-2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un milione di euro andrà per degli interventi urgenti sull'incolumità pubblica e per dei contributi ai fabbricati danneggiati e distrutti dalle calamità naturali. Mentre 2,5 milioni di euro serviranno al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico di aree sciistiche e di offerta turistica. Infine, è stata garantita la copertura totale al 100 per cento degli interventi sulle borse di studio, dopo i 2,6 milioni già garantiti nella variazione di bilancio, ne verranno aggiunti altri 4,4 nella legislativa che sarà approvata nel corso della prossima riunione. (Rpi)