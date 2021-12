Torino: emendamenti linee programmatiche non discussi, le opposizioni in Sala Rossa, "scelta grave, manca confronto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mozione per accorpare gli emendamenti alle linee programmatiche del mandato 2021-2026 della giunta comunale di Torino sono state approvate in aula. Ma la scelta si è portata dietro uno strascico di polemiche da parte dei consiglieri di opposizione, che già la scorsa settimana avevano abbandonato la Sala Rossa per protesta. Per la consigliera Valentina Sganga (M5s) la decisione presa dalla maggioranza è "una scelta grave e fuori luogo: i sarebbe dovuto discutere dei contenuti delle linee programmatiche per ascoltare le proposte di tutti i consiglieri e le consigliere e per rispondere alla crisi della rappresentanza politica". (segue) (Rpi)