Campania: Anbi, fiumi Volturno, Garigliano, Sarno e Sele risultano in deciso calo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Campania, nella giornata di ieri si sono registrati, rispetto al 6 dicembre scorso, 23 cali dei livelli idrometrici sulle 29 stazioni di riferimento poste lungo i fiumi, insieme ad una invarianza, 2 incrementi e 3 dati non disponibili, con i valori delle foci condizionati da marea bassa e crescente. E’ quanto emerge dall’indagine settimanale dell’Unione regionale Consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue della Campania, (Anbi Campania). Rispetto a 7 giorni fa, i livelli idrometrici dei fiumi Volturno, Garigliano, Sarno e Sele risultano in deciso calo. I fiumi della Campania presentano comunque livelli elevati, a seguito di un’altra settimana caratterizzata da ingenti precipitazioni, che hanno sottoposto tutto il reticolo idrografico, principale e minore, ad un consistente carico idrico, indotto da piogge persistenti che si sono abbattute, spesso con violenza, su tutta la Regione per quasi un mese senza soluzione di continuità, cosa che ha ridotto nel tempo la capacità di assorbimento dei suoli. Risultano poi in ulteriore rialzo i volumi dei bacini del Cilento ed il Lago di Conza. (segue) (Ren)