Torino: Lo Russo, cabina regia Pnrr mette a sistema amministrazioni territorio per evitare spreco risorse - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cabina di regia del Pnrr è un tentativo di mettere a sistema le amministrazioni del territorio della Città Metropolitana, Regione, Università e altri attori istituzionali, evitando lo spreco di risorse. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo a margine della cabina di regia sul Pnrr che si sta svolgendo questa mattina nell'auditorium della Città Metropolitana di corso Inghilterra 7 a Torino. "Gli assi sono quelli definiti dalle linee di indirizzo del governo e dell'Unione Europea - ha continuato Lo Russo -. Si parla di risorse per svariati miliardi, con alcune linee che dureranno 2-3 anni e altre 6. Selezioneremo i progetti migliori evitando l'effetto calderone, anche se le norme non aiutano a semplificare il processo. Però la determinazione con cui siamo partiti è di buon auspicio per spendere bene queste risorse", ha concluso.(Rpi)