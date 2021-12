Sardegna: da Regione contributi per ristrutturazione straordinaria e recupero impianti sportivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un importante veicolo di aggregazione e promozione sociale che la regione Sarda continua a sostenere, per consentire la piena ripresa delle attività e il coinvolgimento di giovani e meno giovani". Lo afferma il presidente della Regione, Christian Solinas, che annuncia un nuovo provvedimento di sostegno per il recupero, la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione degli impianti sportivi già esistenti. La Giunta ha definito i criteri generali e autorizzato la spesa di 1 milione e 200 mila euro per le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e Società sportive dilettantistiche (Ssd), oltre all'acquisto delle relative attrezzature, a favore delle società e associazioni iscritte all'Albo regionale delle società sportive. Gli impianti a cui si riferiscono gli interventi finanziari sono pubblici. "Con questa norma - specifica l'assessore allo Sport, Andrea Biancareddu - si intende valorizzare e aumentare il patrimonio degli enti pubblici, coniugato con la promozione e sviluppo dell'attività sportiva, con i connessi benefici sulla salute psicofisica. Come riconosciuto anche dalla commissione europea, nel libro Bianco sullo sport, l'attività sportiva contribuisce, in modo significativo, ad aumentare i benefici sulla salute psico-fisica dei cittadini, evidenziando al contrario gli effetti negativi di depressione in caso di assenza di un'attività sportiva. L'importo massimo del contributo è di 250 mila Euro. Non sono considerate ammissibili le spese relative ad interventi per la manutenzione straordinaria ed il recupero di aree destinate a bar, punti ristoro o simili". (segue) (Rsc)