Sardegna: da Regione contributi per ristrutturazione straordinaria e recupero impianti sportivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Devono essere intese discipline sportive minori quelle che abbiano un numero di iscritti, alle federazioni sportive riconosciute dal Coni ed operanti in Sardegna, alla data del 31/12/2020, inferiore ai 5.000 atleti (risultano pertanto minori le quelle discipline diverse dal calcio, pallavolo, pallacanestro, atletica leggera e tennis). Per manifestazione sportiva di rango internazionale si intende quella a cui partecipino almeno una squadra proveniente dalla penisola ed almeno una squadra proveniente da nazione estera. L'assessore Biancareddu, al fine di dare trasparenza alla previsione della norma, sottolinea come sia stata pubblicata una manifestazione di interesse a cui hanno partecipato oltre 200 Asd/Ssd. Dalla numerosità delle richieste pervenute per la manutenzione degli impianti pubblici, emerge, in maniera evidente, l'esigenza di programmare ulteriori risorse per raggiungere l'obiettivo della fruibilità degli impianti pubblici. Il programma è destinato per una quota non inferiore al 40 per cento a interventi su impianti destinati ad accogliere manifestazioni di rango internazionale di discipline sportive minori, da svolgersi entro il 31 dicembre 2022. (Rsc)