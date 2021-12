Vaccino: in Piemonte somministrate 30 mila 158 terze dosi, oltre 4 mila adesioni fascia 5-11 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 30 mila 158 le terze dosi di vaccino Covid somministrate oggi in Piemonte. La larga maggioranza delle 34 mila 740 complessive. Ad ora la Regione ha utilizzato il 96,9 per cento delle dosi disponibili. Nel frattempo, oggi sono arrivate altre 55 mila 100 fiale di Moderna. Oggi è partita la pre-adesione della fascia 5-11 anni e le adesioni alle 15 sono arrivate a quota 4 mila. Le vaccinazioni inizieranno il 16 dicembre in degli hub ospedalieri specifici per i bambini. Infine, sul fronte dei ricoveri, ancora oggi in terapia intensiva la maggioranza dei pazienti sono non vaccinati (l'80 per cento). Mentre i rimanenti hanno un quadro clinico serio, con delle patologie pregresse (Rpi)