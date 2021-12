Piemonte: qualità della vita, nessuna città della Regione nella top 30, Torino scende di 10 posizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre Alessandria, Asti e Vercelli salgono di qualche posizione, ma rimangono comunque in basso (la prima al 70esimo, la seconda 65esimo e la terza al 48esimo posto, tutte e tre in salita di 5 posizioni). L'unica nota positiva arriva da Novara, che con 10 posizioni recuperate ora è al 32esimo posto. Osservando le classifiche dettagliate si evince che Torino ha pagato moltissimo la carenza nella sezione ambiente e servizi che riguarda la qualità dell’aria, le piste ciclabili e altri parametri relativi alla parte ambientale. La Città ha perso 69 posizioni classificandosi 85esima. Sempre in trend positivo invece il dato sugli affari e il lavoro, con il capoluogo Piemontese che si trova al 6 posto in salita di una posizione. (segue) (Rpi)