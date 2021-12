© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al contrario, invece Cuneo guadagna molto su ambiente e servizi (è al 9 posto in salita di ben 55 posizioni rispetto al 2020) ma perde su cultura e tempo libero (soltanto 70esima, in caduta di 19 posizioni rispetto allo scorso anno). A trainare la salita di Novara è invece la sezione affari e lavoro, che vede la Città in salita di 9 posizioni: ora si trova all’11esimo posto. (Rpi)