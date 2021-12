Piemonte: incendio Beinasco, inquinamento raddoppiato, Comune consiglia mascherine Ffp2 e finestre chiuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano i lavori di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco dopo l'incendio che ieri ha interessato una fabbrica di riciclo delle materie plastiche a Beinasco. E nel frattempo, la Città di Torino - in una nota stampa - ha consigliato i residenti della zona Sud di rimanere a casa tenendo chiuse le finestre a causa del forte inquinamento causato dalle fiamme. Per chi fosse costretto ad uscire, la Città ha consigliato di indossare sempre la mascherina Fpp2. I dati Cov segnalati da Arpa Piemonte alle 23 di domenica, erano circa il doppio rispetto al valore della sommatorie degli inquinanti della zona. (segue) (Rpi)