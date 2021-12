Sardegna: sedi universitarie decentrate, riparti i fondi per l'anno 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripartito lo stanziamento di 6 milioni e 100 mila euro per l'anno 2021 a favore delle sedi universitarie decentrate presenti nel territorio regionale. Lo ha stabilito la Giunta regionale su proposta dell'assessore della Pubblica istruzione, Andrea Biancareddu, che ha sottolineato "come in attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il governo e le Autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19, è previsto il Consorzio polo universitario di Olbia quale nuovo ulteriore beneficiario del Fondo a favore delle sedi universitarie decentrate della Sardegna a partire dal 2021. Pertanto la dotazione del Fondo a favore delle sedi universitarie decentrate della Sardegna è ripartita tra il Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale di Nuoro; Consorzio Uno di Oristano; Università di Sassari per i corsi universitari avviati presso le sedi suburbane di Alghero e Olbia; Consorzio polo universitario Olbia". Il finanziamento complessivo è stato incrementato rispetto allo scorso anno. (Rsc)