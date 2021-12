Sardegna: ambiente, installazione sull'isola dell'Asinara al museo Marini di Firenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Sardegna è mobilitata in numerosi progetti in tema di ambiente, turismo sostenibile e per la difesa degli ecosistemi, convinta che il patrimonio paesaggistico rappresenti un impareggiabile volano economico. Le nostre comunità possono contribuire a formulare risposte alle grandi sfide della modernità, a cominciare dal cambiamento climatico e dalla sostenibilità delle azioni destinate allo sviluppo economico. La politica deve creare percorsi condivisi per offrire strumenti adeguati ad affrontare le problematiche ambientali", ha aggiunto l'assessore Lampis. (Rsc)