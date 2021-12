Piemonte: l'assessore alla Sanità consegna 38 diplomi a nuovi micologi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi anni, anche a causa dei pensionamenti, è avvenuto un rilevante turn-over di personale operante nella Sanità pubblica e gli ispettorati delle Asl si sono trovati in notevole sofferenza per carenza di micologi qualificati. Bisogna ricordare che le attività di certificazione dei funghi freschi posti in commercio, la consulenza ai raccoglitori privati, le consulenze ai Pronto Soccorso degli Ospedali in caso di intossicazione, costituiscono uno specifico Lea, Livello essenziale di assistenza che il Servizio Sanitario delle Regioni è tenuto a fornire a tutti i cittadini", ha concluso Icardi. (Rpi)