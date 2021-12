Abruzzo: domani torna a riunirsi il Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale è stato convocato per domani, martedì 14 dicembre, alle ore 15, nella sala "Sandro Spagnoli" di palazzo dell'Emiciclo. A inizio seduta saranno discussi diversi documenti politici fra i quali spiccano: interrogazione a risposta orale a firma del consigliere Paolucci recante: Mancata liquidazione delle prestazioni aggiuntive rese dal personale impiegato per l'attuazione del Piano Vaccinale anti Sars-Cov-2/Covid-19; interpellanza a firma del consigliere Smargiassi recante: Stato di attuazione legge regionale 4 luglio 2019, n. 15 recante: Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso; interpellanza a firma del consigliere Pettinari recante: Riqualificazione Ospedale di Penne (PE) – Riscontro nota "Associazione salviamo l'Ospedale di Penne"; interpellanza a firma del consigliere Blasioli recante: Servizio di sanificazione ordinaria delle sedi delle biblioteche e del Palazzo Silone e dell'Auditorium Piervincenzo Gioia e delle altre sedi regionali; interpellanza a firma del consigliere Stella recante: Sgombero palazzina Ater di Ortona e gestione del patrimonio immobiliare dell'Ater di Chieti; interpellanza a firma del consigliere Paolucci recante: Progetto Scuola in Movimento per l'anno scolastico 2021-2022; interpellanza a firma del consigliere Taglieri recante: Borse Lavoro del Dipartimento Salute Mentale nella ASL di Chieti. (segue). (segue) (Gru)