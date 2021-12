Piemonte: Grimaldi (Luv), con accordo in capigruppo salve tutte le borse di studio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie all'accordo in capigruppo riusciremo a garantire subito le risorse per il 100 per cento delle borse di studio. E questo è molto importante, perché esse sono una delle cure più efficaci contro le diseguaglianze. Lo ha affermato il consigliere regionale del Piemonte di Liberi, Uguali e Verdi Marco Grimaldi durante la discussione in aula sulla variazione di bilancio. "Quando si è deciso di far diventare questo provvedimento un rimborso allo studio si è violato uno dei diritti fondamentali, ovvero quello di dare la possibilità di studiare a tutti compresi coloro che non hanno i mezzi economici per farlo - ha continuato Grimaldi -. Con gli emendamenti condivisi assieme alla maggioranza riusciremo ad utilizzare 2,6 milioni per la variazione attuale del bilancio più altri 4,4 per la legge speciale Edisu in voto domani, per coprire il 100 per cento delle borse dei studio ad inizio del prossimo anno", ha concluso. (Rpi)