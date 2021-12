Torino: bagarre sulla sicurezza, il sindaco Lo Russo "affrontare questione sociale", opposizione centrodestra "aumentare controlli e sanzioni" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dai banchi della maggioranza la capogruppo Pd Nadia Conticelli ha sottolineato la necessità di "progetti strutturali. Bisogna riportare degli investimenti, non bastano i controlli e le sanzioni". Sul tema è intervenuto anche il leader di Torino Bellissima Paolo Damilano: "Mi sarei aspettato maggior fermezza nella condanna a questi gesti. Non possiamo più accettare degli assalti quotidiani di questo tipo". Il consigliere di maggioranza Silvio Viale ha sottolineato come "il referendum sulla legalizzazione della cannabis potrebbe aiutare molto rispetto al tema dello spaccio". (segue) (Rpi)