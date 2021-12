Torino: tragedia piazza San Carlo, l'ex questore Sanna attacca, risposta negativa su utilizzo steward

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Feci fare una richiesta formale di steward che ottenne una risposta negativa. Lo ha affermato in Corte d'Assise l'ex questore di Torino Angelo Sanna, parlando della tragedia di piazza San Carlo. "Concordammo che come questura, in merito agli steward, avremmo coinvolto il Comune - ha continuato Sanna -. Lo feci tramite il mio capo di gabinetto, che ripetutamente interpellò il capo di gabinetto della sindaca. Il riscontro, su questa ipotesi di disponibilità, fu negativo. Il prefetto fu costantemente informato. Quando fummo praticamente certi che la disponibilità non c'era facemmo un cosa congiunta. Io feci inoltrare una richiesta formale di steward, che ottenne risposta negativa, e in accordo con il prefetto, furono chiesti rinforzi al ministero dell'Interno, che in parte furono concessi; per la parte restante sottrassi del personale dai servizi disposti per i cantieri del Tav in valle di Susa, visto che nell'area, in quei giorni, non c'erano rischi di turbative", ha concluso.(Rpi)