Campania: De Luca, grazie a Regione già 2.600 assunti a tempo indeterminato

- "Abbiamo avuto immissione di 250 giovani vincitori del concorso regionale al Comune di Napoli, iniezione di energie ed entusiasmo, aiuterà ente a voltare pagina per concretezza operativa. Nei prossimi giorni contrattualizzazione di 650 nuovi vincitori di concorso per i centri per l’impiego. Siamo a oltre 2.600 nuove assunzioni a tempo indeterminato promosse da iniziative Regione Campania, straordinario con concorsi in piena epidemia Covid". Lo ha detto in una diretta social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)