Campania: De Luca, attivo portale digitale Sismica, via a sburocratizzazione

- "Da ieri è attivo il portale digitale Sismica. Si possono avviare in via informatica progetti per lavori di ristrutturazione degli edifici. Semplificazione straordinaria, proseguiremo con norme su lavori pubblici per consentire a Comuni apertura di cantieri per creare economia e lavoro e prepararci a utilizzare fondi europei che rischiano di essere perduti per carenza personale e palude burocratica che frena ogni intervento di trasformazione urbana". Lo ha detto in una diretta social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)