Covid: De Luca, genitori e insegnanti convincano ragazzi a indossare mascherina

- "Due raccomandazioni a fronte di una situazione di buona tenuta. Fare di più nell’uso delle mascherine chiedo ai genitori e docenti di fare uno sforzo ulteriore di persuasione e controllo su ragazze e ragazzi che ancora non le indossano. E chiedo a tutti i nostri concittadini di vivere periodo festivo in maniera responsabile. Avremo inevitabilmente feste e incontro, cerchiamo di fare in modo che sia vissuto con senso di responsabilità". Lo ha affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)