Napoli: De Luca, nuovo Santobono sarà struttura di livello europeo

- "Abbiamo inaugurato ieri nuove tecnologie nelle sale operatorie policlinico Federico II. Attrezzature di avanguardia, ieri conclusa conferenza di servizi nuovo ospedale Santobono. Il Comune di Napoli ha un mese per ratificare. Poi avviamo campagna progettazione nuovo Santobono. Vogliamo bruciare i tempi per realizzare polo pediatrico regionale per una grande struttura di livello europeo". Lo ha affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)