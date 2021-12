Campania: domani a Napoli nasce Popolari Riformisti Liberali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Popolari Riformisti Liberali: culture coraggiosamente ri-proposte per avviare il processo costituente di un partito “delle persone e delle idee”, aperto, identitario e plurale". L'annuncio una nota. Tra i promotori Stanislao Lanzotti, Giuseppe Gargani e Erminia Mazzoni. Obiettivo comune secondo gli organizzatori sarà quello di "tornare a fare Politica con la P maiuscola e dare un valore all’impegno". "I dati sulla situazione sanitaria hanno spinto i promotori a rinviare a gennaio l'assemblea costituente, inizialmente prevista per sabato, anticipandone l'annuncio in una conferenza stampa di presentazione in programma per domani alle ore 12 a Napoli, presso il Grand Hotel Vesuvio (Via Partenope 45). L’assemblea, atto di nascita della nuova realtà politica, sarà l'occasione per scrivere regole e obiettivi condivisi con la partecipazione di tutti gli aderenti e avviare il cammino verso la costituzione del nuovo soggetto politico che dovrà aggregare persone, movimenti e associazioni, secondo uno schema federalista, organizzato su base regionale. L’iniziativa prende le mosse dalla positiva esperienza delle liste civiche, fondate sulle stesse radici culturali e candidate alle ultime elezioni amministrative nelle città capoluogo. I candidati e gli eletti delle liste saranno, infatti, soci fondatori e rappresenteranno l'ossatura principale del progetto costituente". (segue) (Ren)