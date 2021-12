Campania: domani a Napoli nasce Popolari Riformisti Liberali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno presenti alla conferenza stampa l’on. Paolo Cirino Pomicino, il notaio Roberto Cogliandro, il Dr. Massimo Taglialatela, il professor Vincenzo Santagada, assessore al Verde e Salute del Comune di Napoli, Giovanna Mazzone, neo presidente della I Municipalita di Napoli, la professoressa Marilù Ferrara, capolista della Lista Azzurri per Napoli, Riccardo Monti, l'avvocato Massimo Pepe, la professoressa Barbara Figliolia, consigliere al comune di Salerno, Aniello Salzano, Mario Polichetti, avvocato Alberigo Festa, Giuseppe Vecchione e Antonio Rossi. "Nero su bianco c’è già una prima proposta per salvare Napoli dal dissesto finanziario, elaborata con il contributo di Paolo Cirino Pomicino, Eugenio Mazzarella e Umberto Ranieri, animatori del “pensatoio” (o con l’abusato inglesismo, think tank). Una “soluzione di mercato” con un modello che può essere replicato per altri grandi capoluoghi di regione: una newco, inizialmente 100 per cento del Comune, con il compito di valorizzare il proprio patrimonio, di riscuotere i crediti, di pagare i debiti verso i fornitori e verso terzi percorrendo la vecchia strada del “saldo e stralcio”. (Ren)