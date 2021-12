Sardegna: Solinas a Cingolani, "certezza alle imprese ed eguaglianza in bolletta per i cittadini sardi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La cosa più importante per la Sardegna è riuscire a dare certezza al mondo dell'industria e delle imprese per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico e garantire ai sardi, nella transizione energetica, certezza delle tariffe, riallineandole a quelle che si pagano nel resto della terraferma". Lo ha detto il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, al ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, con il quale ha interloquito in videoconferenza dalla sede istituzione della Regione, a Villa Devoto. "Riuscire ad affermare un principio di eguaglianza sostanziale per i cittadini sardi è per noi un obiettivo fondamentale da raggiungere – ha puntualizzato Solinas -. Abbiamo vissuto fino a oggi con costi energetici decisamente superiori rispetto al resto d'Italia, che hanno inciso sullo sviluppo economico e sociale dell'Isola. È per questo che oggi la Sardegna ha bisogno di una road map credibile in tema energetico, che guardi in prospettiva e che faccia bene alla Sardegna e al Paese nel suo complesso". "Siamo impegnati nell'individuare, di concerto con il Ministero, le soluzioni migliori per il futuro energetico dell'Isola", ha spiegato il governatore sardo, rimarcando il clima positivo e di grande collaborazione che ha caratterizzato il lavoro fin qui svolto e l'incontro odierno. (segue) (Rsc)