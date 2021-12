Sardegna: Solinas a Cingolani, "certezza alle imprese ed eguaglianza in bolletta per i cittadini sardi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In collegamento anche l'Assessore dell'industria Anita Pili, che ha riaffermato l'importanza di arrivare quanto prima a una strategia energetica per la Sardegna. "Dobbiamo garantire un assetto energetico congruo per il proseguimento e la crescita dell'industria sarda e per lo sviluppo delle attività recentemente avviate - ha evidenziato l'assessore Pili – senza perdere di vista la perequazione tariffaria, fondamentale affinché anche i sardi possano pagare in bolletta una tariffa uguale a quella applicata nel resto d'Italia". Il ministero ha inviato questa mattina un documento che raccoglie i punti fondamentali in tema di energia sul quale si esprimerà la Regione, frutto dell'intenso lavoro di analisi e confronto avvenuto nel corso di questi mesi e che, secondo quanto riferito dal ministro nel corso della videoconferenza, dovrebbe consentire all'isola di recuperare un assetto energetico forte dado risposte concrete, così come chiede la Regione, sia ai cittadini e sia alle imprese. (Rsc)