Abruzzo: Pd, gravissima decisione Asl Pescara di sospendere accettazione pronto soccorso Santo Spirito (2)

- Paolucci e Biasoli aggiungono: "Già il 29 novembre scorso avevamo segnalato ai vertici dell'Asl l'assurda sospensione del Servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) per mancanza di sanificazione, che ha inevitabilmente trasferito l'utenza presso il Pronto Soccorso. Oggi ci si appella ai cittadini a recarsi all'ospedale "nei casi veramente indispensabili, ma la carenza strutturale e umana della rete di soccorso territoriale non consente ai pazienti alternative valide al pronto soccorso. Quindi ci appelliamo ai vertici della Asl e alla Regione affinché provvedano immediatamente a risolvere il problema, a permettere i ricoveri e a lavorare su una programmazione regionale che eviti disfatte come questa, mai verificatesi in Abruzzo e soprattutto nel momento in cui Marsilio e Verì vantano di aver investito 47 mln per le assunzioni di personale nella sanità" . (Gru)