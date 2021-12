Piemonte: nuovo accordo tra Regione e medici di famiglia per accelerare le vaccinazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo è portare le vaccinazioni mensili fatte dai singoli medici di famiglia a quota 150 così da accelerare le somministrazioni. E' questo il frutto dell'accordo tra la Regione Piemonte e le rappresentanze sindacali dei medici di famiglia piemontesi. Nel caso i medici riescano a raggiungere questa quota, oltre all’aumentato compenso di 9 euro per ciascuna inoculazione effettuata negli hub vaccinali e di 10,50 euro per ogni vaccinazione effettuata nei rispettivi studi professionali, verranno corrisposti ulteriori 1,50 euro per ciascuna prestazione effettuata nel mese di riferimento. Con il supporto del loro personale amministrativo e infermieristico - si legge nella nota stampa della Regione -, i medici di famiglia potranno organizzare “vax-day” a livello di equipe, di Distretto o di Asl. (segue) (Rpi)