Torino: l'assessora all'Istruzione in visita ai circoli didattici comunali 0-6, creiamo dialogo diretto e costante

- L'obiettivo è il mantenimento di un dialogo diretto e costante con ognuno dei ventidue circoli didattici 0-6 della Città. E' per questo motivo che la neo-assessora all'Istruzione di Torino Carlotta Salerno ha iniziato a visitare in prima persona i circoli didattici del territorio. Questa mattina si è recata al Nido di via Fratelli Garrone e nella scuola dell'infanzia di via Pisacane, entrambe nella Circoscrizione 2. Ad ogni visita verranno coinvolte le istituzioni del territorio, ovvero i presidenti delle circoscrizioni. "Il confronto diretto con il sistema educativo e con la scuola, in ogni sua componente, è per me – ha affermato Salerno - premessa indispensabile di ogni valutazione e azione. Recarmi nelle scuole e viverle, anche se solo per una mattinata, consente di osservarle nel proprio contesto territoriale e di scoprirle attraverso le persone che ogni giorno vi lavorano con passione e competenza", ha concluso. (Rpi)