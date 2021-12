Vaccino: nei primi tre giorni 9 mila 300 adesioni nella fascia 5-11 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano a crescere le adesioni al vaccino per la fascia 5-11 anni in vista dell'apertura delle somministrazioni prevista a partire dal 16 dicembre. In tre giorni sono 9 mila e 300 i bambini che hanno aderito alla campagna di vaccinazione. Lo ha annunciato l'Unità di Crisi della Regione Piemonte. Nel frattempo, ieri il Piemonte ha effettuato 22 mila 516 dosi, la larga maggioranza delle somministrazioni complessive paria a 25 mila 116 vaccini. Ad ora la Regione ha utilizzato il 97,7 per cento delle dosi disponibili. (Rpi)