Sardegna: in un mese vaccinazioni contro il Covid più che raddoppiate nell'isola (2)

- Relativamente alle scorte sono attese per mercoledì 6.000 dosi di Pfizer per l'avvio della campagna di vaccinazione pediatrica, a cui si aggiungeranno altre 18 mila dosi attualmente programmate per la prima settimana di gennaio. "In Sardegna cresce il numero dei vaccinati e si rafforza la protezione contro il virus, grazie alle terze dosi. A breve partiremo con la vaccinazione dei più piccoli. È fondamentale proseguire su questa strada. Le varianti, in particolare la diffusione dell'Omicron, rappresentano ancora un pericolo e noi stiamo mettendo in campo ogni strumento a nostra disposizione per tutelare la salute dei cittadini e la nostra economia, che oggi, a due anni dall'inizio della pandemia, dà importanti segnali di ripresa", dichiara il presidente della Regione, Christian Solinas. "Contro il virus - afferma l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu - il vaccino resta la nostra arma più forte. Lo dimostrano i risultati raggiunti nella campagna e il dato sulle ospedalizzazioni, che oggi resta contenuto così come i nuovi contagi. Seguiamo l'evoluzione del quadro epidemiologico con la massima attenzione, grazie all'importante lavoro di tutto il sistema sanitario regionale. Il Covid circola ancora e per massimizzare la protezione dal virus i comportamenti individuali continueranno a giocare un ruolo fondamentale". (Rsc)