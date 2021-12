Abruzzo: domani torna a riunirsi il Consiglio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Successivamente, l'Assemblea legislativa regionale esaminerà i seguenti provvedimenti: progetto di legge Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale abruzzese; progetto di legge Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali); progetto di legge Esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale e modifiche alla legge regionale 30/2002; progetto di legge Contributo per il sostegno dell'acquisto di dispositivi per contrastare l'alopecia secondaria e attività di supporto in favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia. Si procederà poi all'elezione di tre componenti, di cui uno indicato dal Consiglio delle autonomie locali, del Collegio regionale per le garanzie statutarie. Infine, sarà discussa la Risoluzione a firma del consigliere Blasioli recante: Ripristino fondi Masterplan Loreto-Penne anche conosciuta come mare-monti. (Gru)