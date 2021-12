Vaccino: Cirio, in una sola ora 1500 adesioni fascia 5-11 anni - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una sola ora abbiamo avuto 1500 adesioni fatte dai genitori per le vaccinazioni dei bambini nella fascia 5-11 anni. Lo ha annunciato il presidente del Piemonte Alberto Cirio a margine dell'accordo di collaborazione tra Huawei, Torino Wireless e Ico Valley che si è svolto questa mattina in Regione. "I dati pubblicati dal Gimbe confermano ancora il Piemonte tra le prime regioni per le terze dosi. E se la nostra Regione è ancora bianca lo dobbiamo a questo - ha continuato Cirio -. A questo ora si aggiunge la vaccinazione dei più piccoli. E in questo senso avremo il prezioso aiuto dei pediatri, con cui ieri abbiamo firmato un accordo: accompagneranno loro stessi i bambini a vaccinarsi", ha concluso.(Rpi)