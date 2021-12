Lavoro: Bonomi, è tempo di far prevalere una grande senso di responsabilità nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione di sciopero generale "ci costringe, purtroppo, a prendere atto, con grande amarezza, del fatto che solo una parte del sindacato ha accolto l’appello a un confronto concreto. Un dialogo mirato alla convergenza sulle priorità vere per rimettere l’Italia su un sentiero pluriennale di crescita solida e per garantire finalmente risposte efficaci alle vittime di ogni crisi italiana: giovani, donne, poveri e titolari di contratti a tempo determinato". Lo sottolinea il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel suo intervento nel corso di un evento di Confindustria Sicilia. "Mentre il più del sindacato sembra deciso a seguire un’altra strada, noi crediamo che questo sia invece il tempo di far prevalere una grande senso di responsabilità nazionale, che travalichi le identità di parte per realizzare gli interessi del Paese". (segue) (Rin)