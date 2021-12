Lavoro: Bonomi, è tempo di far prevalere una grande senso di responsabilità nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È con questa visione di bene comune - ricorda Bonomi - che Confindustria aveva proposto di concentrare più risorse possibili sul solo taglio del cuneo fiscale, con la massimizzazione degli effetti: in termini di maggior reddito disponibile per i lavoratori, di una loro maggiore occupabilità, e insieme di miglioramento delle ragioni competitive dell’impresa stessa con una positiva ricaduta proprio sul lavoro. A questo scopo avevamo proposto che due terzi degli sgravi contributivi andassero ai lavoratori, e solo la parte restante alle imprese". Bonomi ricorda che "la somma di risorse impegnate dal governo è di 7 miliardi di sgravi Irpef concordati dai partiti, e 1,5 miliardi di mini decontribuzione fino a 35 mila euro di reddito dipendente dei lavoratori. Se gli stessi 8,5 miliardi fossero destinati al solo taglio contributivo per due terzi a favore dei lavoratori come da nostra proposta, a 19mila euro di reddito del lavoratore corrisponderebbe uno sgravio di 408 euro annui rispetto ai 391 euro della proposta del governo. A 24 mila euro di reddito, il lavoratore realizzerebbe con la nostra proposta un reddito netto superiore di 515 euro, rispetto ai 302 della proposta governativa. A 28mila euro di reddito il vantaggio per il lavoratore salirebbe a 601 euro, contro i 330 della proposta governativa. E infine a 35mila euro il lavoratore guadagnerebbe 751 euro in più l’anno, rispetto ai 385 euro della proposta del governo. E a questi effetti più positivi per il lavoratore si aggiungerebbero quelli dello sgravio, più ridotto, a vantaggio delle imprese. Come si vede dai numeri, la proposta di Confindustria è a vantaggio dei lavoratori e della crescita del Paese", sottolinea. (Rin)