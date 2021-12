Piemonte: Perone (Huawei), Regione culla delle telecomunicazioni con accordo possiamo superare mismatch domanda-competenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo felici di essere in Piemonte, questo territorio è stata la culla delle telecomunicazioni italiane. Oggi c'è un mismatch tra domanda e competenze che abbiamo sia a livello scolastico che lavorativo. Colmare questo gap, anche attraverso questo accordo, rappresenta un primo passo per giungere ad un sistema digitale. Lo ha affermato il Vice President Business Development di Huawei nell'Europa Occidentale Eduardo Perone, intervenuto questa mattina in Sala Trasparenza all'interno della Regione Piemonte per presentare l'accordo di collaborazione tra l'azienda cinese, Torino Wireless e Ico Valley. "Siamo felici di collaborare a questo progetto. Crediamo nei centri di eccellenza italiani e vogliamo investirci", ha concluso.(Rpi)