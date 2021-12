Piemonte: Confagricoltura, eccessiva proliferazione cinghiali aumenta rischio diffusione peste suina africana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Destano forti preoccupazioni anche nella nostra regione le notizie provenienti dalla Germania, che segnalano un nuovo caso di peste suina africana nel distretto di Ludwigslust-Parchim, in una carcassa di cinghiale ritrovata un'ex area di addestramento militare.Dobbiamo evitare in tutti modi che la peste suina africana si propaghi: sarebbe un danno enorme per i nostri allevamenti e per la sicurezza alimentare. Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Piemonte ha lanciato un allarme sull'eccessiva diffusione della fauna selvatica nel territorio piemontese. (segue) (Rpi)