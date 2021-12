Piemonte: Confagricoltura, eccessiva proliferazione cinghiali aumenta rischio diffusione peste suina africana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, la stessa variante del virus è stata confermata nell'allevamento di suini domestici di Lalendorf e nel focolaio di Marnitz, che è ora diffusa nell'Europa orientale, negli Stati baltici, in Polonia e nel Brandeburgo. Per evitare possibili diffusioni anche nel nostro territorio, chiediamo a tutte le istituzioni di moltiplicare gli sforzi per sviluppare un'attività di selezione dei cinghiali che riporti il numero di ungulati a un livello compatibile per il nostro territorio", ha concluso il presidente di Confagricoltura Piemonte. (Rpi)