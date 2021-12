Torino: il Cpd invia una diffida al Comune sui disservizi del trasporto disabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una situazione che emerge nonostante il cambio di appalto deciso dalla precedente giunta. Alle denunce della Consulta ha risposto in una nota stampa l'assessora all'istruzione Carlotta Salerno: "Il 24 novembre abbiamo annunciato l’attivazione di una task force da me esplicitamente richiesta, che è partita come da programma e che prevede un ruolo specifico stabile del consorzio Aat (in accordo con 5T) nel rimettere a punto la programmazione delle linee, il maggiore problema giustamente sollevato dalle famiglie. Il gruppo di lavoro, che monitoro costantemente, ha iniziato da subito a sistemare le linee più critiche per affrontare il mese di dicembre, mantenendo come prospettiva la ripianificazione completa a partire dal mese di gennaio 2022, dopo la pausa delle vacanze scolastiche. La programmazione della settimana 6-10 dicembre è stata inviata giorno per giorno e non come programmazione settimanale proprio per ottenere il risultato di iniziare con le correzioni più urgenti e questo è stato comunicato alle famiglie sia informalmente che attraverso una mail del 3 dicembre". (segue) (Rpi)